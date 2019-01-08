Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da dün akşam geç saatte eve alkollü gelen A.Ç, evde karısıyla tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bunun üzerine alkollü babası ve annesini ayırmak isteyen 19 yaşındaki O.Ç, elinde bıçak olan babası tarafından kalbinden bıçaklandı.

Olay sonrasında panik yapan A.Ç, kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Durumdan haberdar olan komşular hemen jandarma ve 112 ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan genç, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gencin hayatı tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Öte yandan kaçan baba ise jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonrasında Manavgat merkezde yakalandı. Yakalanan babanın sorgusu devam ediyor.