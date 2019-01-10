Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fırında işçi olarak çalışan Murat B.(25) cadde üzerinden Mustafa K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Mustafa K., Murat B.’yi göğsünden bıçakladı. Daha sonra Mustafa K. koşarak olay yerinden kaçtı. Murat B. yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede tedavisi yapılan Murat B. Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi. Murat B.’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren zanlıyı yakalama çalışması başlattı.

Süleyman Cenk İdaye