Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara ile Batı Karadeniz kıyılarında 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 6

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor 13

Adana: Parçalı bulutlu 14

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor 14

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 12

Trabzon: Parçalı bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -7

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 7