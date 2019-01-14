İzmir’in Torbalı ilçesinde bir fabrikada bakır tozu üretimi yapılırken kazanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İzmir'de fabrikada kazan patladı: 3 yaralı
14.01.2019 - 18:21 | Son Güncelleme: 14.01.2019 - 18:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Torbalı ilçesinde bir fabrikada bakır tozu üretimi yapılırken kazanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Etiketler : İzmir,
598186 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/598186.aspx
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