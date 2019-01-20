Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Zeytinlik Mahallesi'nden kent merkezine giden Ersin Zülfikar'ın kullandığı 60 DP 666 plakalı kamyonet, Karakum mevkisinde kontrolden çıkarak 50 metrelik uçurumdan denize devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, itfaiye, sağlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Bölgenin engebeli arazi olması nedeniyle kurtarma çalışmalarını zorlukla yürüten ekipler, bir saatlik uğraşının ardından araç içerisinden çıkardıkları yaralıları balıkçı teknesiyle deniz kıyısında bekleyen ambulansa ulaştırdı.

Sağlık ekiplerince burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar sürücü Zülfikar ile yanındaki Özlem Özalp, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurtarma çalışmalarına katılan bazı sağlık ve itfaiye ekiplerinin kaygan zemin sebebiyle zor anlar yaşadığı görüldü.