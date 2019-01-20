Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genellikle yağmur ve sağanak, bu gece saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) ve yer yer çok kuvvetli, gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurtta ülkenin iç ve kuzeydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Güney ve Güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 7

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14

Adana: Parçalı bulutlu 14

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 13

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 11

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -10

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 7