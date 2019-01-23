Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, telefonda kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs, ilçede yaşayan 38 yaşındaki S.A isimli kadını aradı. Telefon dolandırıcısı, Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) bahane ederek kadına, parasının çekileceğini söyledi. Tuzağa düşen S.A., banka hesabından çektiği 30 bin lirayı, Camiatik Mahallesi’ne gelen dolandırıcıya teslim etti. Parayı alan dolandırıcı kayıplara karışırken, dolandırıldığını fark eden kadın ise şikayet için emniyete başvurdu.

Polis ekipleri tarafından dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.