Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Mersin yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoban içerisinde sabit asayiş uygulamasında ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Otoyol üzerinde 20 kilometrelik süren kovalamaca sonucunda otomobil durduruldu. Otomobil sürücüsü de dahil olmak üzere ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 Suriye uyruklu kişi yakalanarak gözaltına alındı.