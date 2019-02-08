Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Mersin yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoban içerisinde sabit asayiş uygulamasında ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Otoyol üzerinde 20 kilometrelik süren kovalamaca sonucunda otomobil durduruldu. Otomobil sürücüsü de dahil olmak üzere ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 Suriye uyruklu kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Polisin 'dur' ihtarına uymadı, sonunda yakayı ele verdi
08.02.2019 - 09:18 | Son Güncelleme: 08.02.2019 - 09:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobil sürücüsü, 20 kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalandı. Otomobil içerisinde sürücü de dahil olmak üzere ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 8 Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik,Adana,yakalandılar,
603159 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603159.aspx
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