Yunus Yol (28) idaresindeki 23 BN 940 plakalı kamyonet, Sivas-Malatya kara yolu Yağdonduran mevkisinde karşı yönden gelen Murat Torlak (52) yönetimindeki 58 TU 307 plakalı çekiciyle çarpıştı. Kamyonet sürücüsü Yol ile araçtaki Abdullah Hacıbekiroğlu, Ayatullah Gültekin, Tahsin Karadağ (24) yaralandı. Ulaş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Karadağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sivas'ta kamyonetle çekici çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
08.02.2019 - 22:27 | Son Güncelleme: 08.02.2019 - 22:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Sivas,kaza,asayiş,
603336 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/603336.aspx
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