Olay, sabah saatlerinde D-100 Karayolu Bolu Dağı Bakacak mevkisinde meydana geldi. D-100 Karayolu üzerinde yoldan geçenlerin attıkları hurda ve atıkları toplayan iki kişi, yolun alt kesiminde bir valize rastladı. Valizi almak isteyen şahıslar içerisinde ceset olduğunu görünce hemen polis ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri ilk önce çevre güvenliğini aldılar. Valiz içerisindeki cesedin cinsiyeti ve kimlik tespiti için ekipler geniş çaplı inceleme başlattı.
Bolu Dağı kenarında valiz içinde ceset bulundu
10.02.2019 - 13:26 | Son Güncelleme: 10.02.2019 - 13:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce D-100 Karayolu Bakacak mevkisinde yol kenarında hurda toplayanlar tarafından bulunan valizin içerisinde, cinsiyeti ve kimliği belli olmayan bir ceset bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bolu Dağı,ceset,
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