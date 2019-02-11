Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

¥ Yüzünüz gergin olsun istiyorsanız, bir kaşık bebek pudrasını sodayla kıvamlı hâle getirip yüzünüze uygulayın. Birkaç dakika sonra durulayın.

¥ Parfümün bitmiş ama elinde sadece krem var. O zaman hoş kokulu bir yağı vücut kremine damlatıp bileğinize, dirseklerin iç kısmına, kulak arkası ve omuzlara sürün. Koku uzun süre kalacaktır.

¥ Aydınlatıcı olarak vazelin kullanabilirsiniz. Kirpikleri, kaş altlarına, elmacık kemiklerine sürüp parlayın. Hatta ruj yerine bile geçer.

¥ Saçlarınızın parlaması için duştan önce zeytinyağı sürüp biraz bekleyin. Daha sonra yıkadığınızda farkı göreceksiniz.

¥ Saçlar için sirke de çok güzel bir seçenek. Su ve elma sirkesini karıştırıp saçınıza bolca yedirin, durulayın. Bakterileri öldürüp kepeği de temizler bu karışım.

¥ Kötü sürpriz sivilce. Hemen bir Aspirin ezin, suyla karıştırıp sivilceli bölgeye uygulayın. Biraz bekleyip durulayın, kuruduğunu göreceksiniz sivilcenin.

¥ Çok yorgun bir günün ertesinde kahve yerine bol su tüketmeye çalışın. Özellikle limonlu su.

¥ Dışarı çıkacaksınız, tırnağınız kırıldı. O bölgeye bir kağıt parçası yapıştırın, oje sürün, fark edilmeyecek.

¥ Uykusuzsunuz, gözleriniz de şişti. Hemen bir patatesi ikiye bölüp gözlerinizin üzerine koyun.

¥ Rimelin göz kapaklarınıza bulaşmaması için göz kenarına vazelin sürebilirsiniz.

¥ Ojenin tırnak etlerine bulaşmaması için de vazelin iyi bir tercih.

¥ Karbonat çok iyi bir koku gidericisidir. El ve ayak terlemelerinde ve koltuk altı terlemelerinde çözünmüş karbonat kullanabilirsiniz. Hatta ağız kokusuna da.

¥ Saçınıza bir şeyler yaptınız ama beğenmediniz... Kuru şampuan deneyin, eski hâline gelecektir.