Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticelerini veriyor. Devriye ekipleri uygulama esnasında bir şahsın hal ve hareketlerinden şüphelendi. Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde polis ekipleri şahsı durdurarak üst araması yaptı. Şahsın kimlik kontrolünde kasten adam öldürme suçundan arandığı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Şüpheli A.Ç. hastane işlemlerinden sonra Cumhuriyet Polis Merkez Amirliği’ne teslim edildi.