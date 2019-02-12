Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi, Asya Sokak’ta bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir neden yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Alevlerden son anda kurtulan Ayşe I. kendini güçlükle dışarıya attı. Haber verilmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangının diğer katlara sıçrama tehlikesinin olmasından dolayı ekipler tarafından apartmanda oturan tüm daireler boşatıldı. Yangını gören mahalle halkı da sokağa dökülerek çalışmaları meraklı gözlerle izledi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.