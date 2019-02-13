Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 01.00 sıralarında Bornova ilçesi Rafetpaşa Mahallesi 536 sokakta bulunan kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kahvehanenin önünde oturan Ozan Sarısaç (33) önünde oturduğu sırada, kimliği belirlenemeyen bir kişi otomobil ile kahvehanenin önüne gelerek ateş açtı. Açılan ateş sonucu Ozan Sarısaç yüzünden ve ayağından yaralandı. Şüpheli olay yerinden hızlıca uzaklaşırken, olayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Sarısaç’ı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Sarısaç’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekipler olay yerinden güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri kahvehanede çalışma yaparken, emniyet güçleri saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yalanlanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.