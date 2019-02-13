Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 12.10 sıralarında Tuzla’da Birlik Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir bankanın girişinde meydana geldi. Bankaya para yatırmaya gelen kişiyi takip eden kimliği belirsiz zanlılar, kişiye bankaya girmek üzereyken saldırdı. Şahsı silahla yaralayan gaspçılar uzun süre parayı almak için uğraştı. Ancak yaralanan kişi parayı vermeyerek gaspçılara direndi. Olay yerine vatandaşlar gelince gaspçılar parayı alamadan hızla kaçtı. Gaspçılar taksiyle olay yerinden kaçarken, yaralanan kişi de hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri gaspçıları yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırmalarını sürdürüyor.