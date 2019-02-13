Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Melikgazi ilçesine bağlı İldem semti Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde iş adamı Mehmet Özet, yakıt istasyonunda bulunan çalışma ofisinde silahlı saldırıya uğradı. Av tüfeği ile vurulan Mehmet Özet, istasyonda çalışanların ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Özet burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özet’in cenazesi öğle namazına müteakip Hunat Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İYİ Parti Kayseri Milletvekili ve Millet İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Dursun Ataş, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, MHP İl Başkanı Serkan Tok, merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.