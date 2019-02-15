Edinilen bilgiye göre, Kırklareli Babaeski A3 Tipi cezaevinde hükümlü olarak bulunan C.H. isimli şahsı ziyarete gelen B.G. isimli şahsın üst araması yapıldı. Yapılan aramada B.G.’nin, üzerindeki 6 gram kubar esrarı cezaevine sokmaya çalıştığı tespit edildi. Şahıs yakalanarak hakkında ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan yasal işlem yapıldı.
Cezaevine ziyaret için gelmişti: Esrarla yakalandı
15.02.2019 - 13:13 | Son Güncelleme: 15.02.2019 - 13:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli’de cezaevi ziyaretinde bir şahsın üzerinde kubar esrar ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kırklareli Babaeski A3 Tipi cezaevi,narkotik,uyuşturucu,
604877 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/604877.aspx
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