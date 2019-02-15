Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli Babaeski A3 Tipi cezaevinde hükümlü olarak bulunan C.H. isimli şahsı ziyarete gelen B.G. isimli şahsın üst araması yapıldı. Yapılan aramada B.G.’nin, üzerindeki 6 gram kubar esrarı cezaevine sokmaya çalıştığı tespit edildi. Şahıs yakalanarak hakkında ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan yasal işlem yapıldı.