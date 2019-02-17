Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Beykoz Yavuz Selim Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Lüks bir villanın duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Duvarın çökmesi ile bir ağaç yola devrildi, iki araç da çöken duvarın altında kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. İtfaiyenin olay yerinde çalışması sürüyor.

