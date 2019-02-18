Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Saç tasarımcısı Toprak Şeker, kadınların en çok Burcu Esmersoy saçı istediğini söylüyor. Esmersoy’un ardından da Serenay Sarıkaya ve Gülben Ergen gibi ünlüler takip ediliyor. Saç renkleri de genellikle açık tonlar. Şeker’e göre en bakımsız saç modeli Aleyna Tilki’de.

Sarı saçların yine sezonun favorisi olduğunu, sarı saçların koyu diplerle kullanımının bu yılın en favori kullanım şekli olacağı da bir gerçek.

Sarışın mı kızıl mı diye karar veremeyenler tarçın renginde karar kılacak gibi görünüyor. Sarı renge tarçın rengi attıranlar olacağı gibi ‘bakır’ renge sarışın ışıltı katmak da çok moda. Hatta pembe ve mor

renkli saçları da sıkça göreceğimizi söylüyor Toprak Şeker. Gece siyahı ise vazgeçilmeyen sezon rengi olarak karşımıza çıkacak.