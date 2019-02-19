Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, öğlen saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Ehl-i Beyt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belirlenemeyen bir sebepten dolayı 12. katta bulunan evinden aşağı düşen G.T. (42) olay yerinde hayatını kaybetti.

Vatandaşlar, olayın duyulması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. G.T.'nin 2 çocuk annesi olduğu ve eşini 2 yıl önce kaybettiği öğrenildi. Polis, olayın intihar olup olmadığını araştırıyor.