Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayıraltı köyüne seyir halindeki araç sürücüleri yolun üst tarafında hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti. Sürücüler durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonrasında erkek bir şahsa ait ceset otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Cesedin yurda yasa dışı giriş yapan kaçak göçmenlerden birine ait olduğu üzerinde duruluyor.