Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre olay, Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde yaşandı. Kiraladıkları evin altında define aramak için yaklaşık 150 metre tünel kazan iki kardeş, göçük altında kaldı. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. İki kardeşi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.