Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Kısım Amirliği ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalindeki uygulamaları sırasında şüphelendikleri C.C’yi durdurdu.

DEĞERLİ TAŞ ELE GEÇİRİLDİ

Polis noktasında üst ve çantasında arama yapan ekipler, tarihi eser olduğu değerlendirilen 6 heykel, 27 sikke, 2 yüzük, 6 parça takı ve 19 değerli taş ele geçirdi.

Şüpheli C.C gözaltına alındı. Yapılan incelemede ele geçirilen malzemelerin Hitit dönemine ait olduğu belirlendi.

MÜZEYE TESLİM EDİLECEK

Tarihi eserlerin, Emniyet Müdürlüğü'ndeki inceleme sonrası Erzurum Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.