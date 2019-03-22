Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Çivril ilçesi Yukarı Çapak Mahallesi'nde ormana ağaç kesmeye giden cami imamı Ramazan Akbaş (47) eve dönmeyince oğlu babasını aramaya çıktı. Babasını daha önce kışlık odun hazırlamak için ağaç kesmeye gittiği yerlerde arayan oğlu bir süre sonra adamı kestiği ağacın altında buldu. Durumun muhtar ve sağlık ekiplerine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen köylüler ve sağlık ekipleri tarafından ağacın altından çıkarılan Akbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Akbaş’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Akbaş’ın 3 hafta önce Yukarı Çapak Mahallesi'nde göreve başladığı evli ve dört çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.