Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgede yağışların Erzurum’un güneydoğusunda yer yer etkili, Iğdır genelinde yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu, diğer yerlerde ise kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır’da 7, Tunceli’de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da 5, Erzurum’da 4, Kars’ta 3, Ağrı ve Erzincan’da 1 derece kaydedildi.

ÇIĞ TEHLİKESİNE KARŞI UYARI

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır’da 16, Tunceli’de 15, Erzincan’da 5, Ağrı’da 3, Kars’ta 0, sıfırın altında olmak üzere Ardahan’da 3, Erzurum’da 2 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Ağrı’da 16, Ardahan’da 11, Erzurum’da 8, Kars’ta 1, kayak merkezlerinden Erzincan Ergan’da 195, Erzurum Palandöken’de 116, Erzurum Konaklı’da 92, Kars Sarıkamış’ta 75 ve Ardahan Yalnızçam’da 8 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanmanın yanı sıra zirai don beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara ve bölge genelinde eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.