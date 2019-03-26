Alınan bilgilere göre olay, il merkezindeki Nur Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddenin üst tarafında bulunan kaya parçaları, zeminin yumuşamasıyla beraber yerinden koparak yola düştü. Cadde kenarında park halinde bulunan 3 araca hasar veren kaya parçaları, yolun da trafiğe kapanmasına neden oldu. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri tarafından kaya parçalarının kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Bitlis’te caddeye kaya parçaları düştü: 3 araç hasar gördü
26.03.2019 - 11:29 | Son Güncelleme: 26.03.2019 - 11:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis’te havaların ısınmasıyla zeminin yumuşaması sonucu kopar kaya parçaları yola düşerken, 3 araç ise hasar gördü.
Kaynak: İHA
Etiketler : bitlis,kaya parçaları,heyelan,
612707 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/612707.aspx
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