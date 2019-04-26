Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Otosansit Sanayi Sitesi'nde dinamit üretimi yapan bir iş yerinde patlama oldu. Üretim yapıldığı esnada dinamitler birden infilak etmeye başladı. Patlamalarda 5 işçi yaralandı. Yaralanan işçiler Yüksek İhtisas Eğitim ve Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından iş yeri savaş alanına dönerken, iş yerinin duvarlarının yıkıldığı görüldü. Yaralanan işçilerin 3'ünün kimliği belirlendi. Yaralıların İsmail Kasap, Bilal Özden ve Serdar Özden olduğu bilgisine ulaşıldı. Ancak hastanede kaldırılan yaralılardan 2’si kurtarılamadı. Ölen işçilerin isimleri henüz öğrenilemedi.



Bursa Valisi Yakup Canbolat olay yerine gelerek inceleme yaptı. Canbolat, “Bu iş yerinde bir patlama oldu. Patlamadan sonra sağlık, emniyet, itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye intikal etti. Bunlara müdahaleler ediliyor. İtfaiye iş yerinde çıkan yangına müdahale etti. İçerideki işçilerin kurtarılması için her türlü müdahale yapıldı. Şimdi teknik ekiplerimiz patlamanın neden kaynaklandığını tespit etmeye çalışıyor. Patlamanın sebebi ile ilgili bir tahminimiz yok. Oksijen kaynağı olabilir, başka şeyler de olabilir. Şu an bunu konuşmak için erken. Sonuç aldığımız takdirde bunu sizlerle paylaşırız” dedi.