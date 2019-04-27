Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Başakşehir Şahintepe Mahalllesi Muratdere Caddesi üzerinde bulunan bir okul inşaatında meydana geldi. İnşaatın alt yapı çalışmaları için kazılan yaklaşık 2 metre derinliğindeki hendeklerde boru yerleştirme işini yapan Şanlıurfa doğumlu Halil Yalçın isimli işçi, kayan toprağın altında kaldı.

Yaşanan iş kazasının ardından şantiyeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu Halil Yalçın’ın cansız bedeni toprak altından çıkarıldı. Polisin olay yeri incelemesinin ardından Halil Yalçın’ın naaşı ceset torbasına koyularak ambulansa taşındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.