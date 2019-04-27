Olay, Başakşehir Şahintepe Mahalllesi Muratdere Caddesi üzerinde bulunan bir okul inşaatında meydana geldi. İnşaatın alt yapı çalışmaları için kazılan yaklaşık 2 metre derinliğindeki hendeklerde boru yerleştirme işini yapan Şanlıurfa doğumlu Halil Yalçın isimli işçi, kayan toprağın altında kaldı.
Yaşanan iş kazasının ardından şantiyeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu Halil Yalçın’ın cansız bedeni toprak altından çıkarıldı. Polisin olay yeri incelemesinin ardından Halil Yalçın’ın naaşı ceset torbasına koyularak ambulansa taşındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Okul inşaatındaki göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
27.04.2019 - 14:50 | Son Güncelleme: 27.04.2019 - 14:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başakşehir’de bir okul inşaatında çalışan işçi göçük altında kaldı. Toprak yığınının altında kalan talihsiz işçi olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, Başakşehir Şahintepe Mahalllesi Muratdere Caddesi üzerinde bulunan bir okul inşaatında meydana geldi. İnşaatın alt yapı çalışmaları için kazılan yaklaşık 2 metre derinliğindeki hendeklerde boru yerleştirme işini yapan Şanlıurfa doğumlu Halil Yalçın isimli işçi, kayan toprağın altında kaldı.
Etiketler : Başakşehir,inşaat,göçük,
620575 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/620575.aspx
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