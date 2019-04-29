Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çınar ilçesine bağlı Belitaş Mahallesinde kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğu Peldanur Atlı suda boğulmuş halde bulundu.

Akşam saatleri sıralarında kaybolduğu fark edilen Atlı, köylülerin kendi imkanları ile arama çalışması sonucu mahalledeki derede bulundu.

Yakınları tarafından Diyarbakır Selahattin Eyyubi Hastanesine kaldırılan küçük kızın hayatını kaybettiği belirtildi.