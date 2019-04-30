Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuzla’da yaşanan olayda şahıs, 12 yaşındaki M.K. isimli çocuğu, aracına erik çekirdeği attığı gerekçesiyle tekme ve tokat ile vurarak öldüresiye dövmüştü. Dayak anına ait güvenlik görüntülerinin ortaya çıktığı olayda polis harekete geçerek şahsı yakaladı. Adının Ufuk Ö. olduğu öğrenilen şahıs karakola getirilerek burada ifadesi alındı. Şahsın burada verdiği ifadesinde, çocuğun aracına zarar vereceğini düşünüp sinirlendiğini, o sebeple de şiddet uyguladığını söyledi.