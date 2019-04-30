Tuzla’da yaşanan olayda şahıs, 12 yaşındaki M.K. isimli çocuğu, aracına erik çekirdeği attığı gerekçesiyle tekme ve tokat ile vurarak öldüresiye dövmüştü. Dayak anına ait güvenlik görüntülerinin ortaya çıktığı olayda polis harekete geçerek şahsı yakaladı. Adının Ufuk Ö. olduğu öğrenilen şahıs karakola getirilerek burada ifadesi alındı. Şahsın burada verdiği ifadesinde, çocuğun aracına zarar vereceğini düşünüp sinirlendiğini, o sebeple de şiddet uyguladığını söyledi.
Tuzla'da küçük çocuğu döven şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı
30.04.2019 - 19:43 | Son Güncelleme: 30.04.2019 - 19:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tuzla’da 12 yaşındaki çocuğu aracına erik çekirdeği attığı gerekçesiyle feci şekilde döven Ufuk Ö. isimli şahıs yakalandı. Şahıs emniyetteki ifadesinde, çocuğun aracına zarar vereceğini düşünüp sinirlenerek çocuğu dövdüğünü belirtti.
Kaynak: İHA
Etiketler : tuzla,
621289 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/621289.aspx
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