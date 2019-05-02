Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Eski Camii Mahallesi Sunay Caddesi üzerinde devriye görevini ifa edilirken, şüphe üzerine bir minibüste arama yapıldığı belirtildi. Koltukları sökülmüş minibüste yapılan aramada, 37 Afganistan ve 13 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 50 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan Y.A. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan Y.A. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, göçmenler ise gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.