Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Arguvan ilçesinde bulunan Karakaya Baraj Göletinde serpme ağ, yaba ve dirgenle gölet kenarında usulsüz sazan balığı avlayan 7 şahıs Jandarma ile Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı. Av yasağını delen 7 kişiye toplam 11 bin 445 TL idari para cezası uygulandı.