Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, saat 19.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2030. Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Binanın dördüncü katındaki dairesinde temizlik yapan Fulya Bölek, cam silmek için çıktığı pencereden henüz belirlenemeyen bir nedenle apartman bahçesine düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Bölek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis ve savcılık incelemesinin ardından Bölek'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bölek'in cam silerken kullandığı bezin pencerede kaldığı görüldü. Fulya Bölek'in dün ise doğum gününü kutladığı öğrenildi.