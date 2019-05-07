Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, 24 Mayıs 2017 tarihinde Denizli-Antalya karayolu Şahin Tepesi mevkisindeki bir restoranda yaşandı. İddiaya göre, Pamukkale ilçesi Karakurt Mahalle Muhtarı Y.T.’nin restoranda çalışan D.D.’ye (15) sarkıntılık ettiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

İddianame hazırlandıktan sonra 4. Ağır Ceza Mahkemesinde Y.T. hakkında “Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan dava açıldı. 18 Mayıs 2018’de sonuçlanan dava sonrasında mahkeme Y.T.’ye 4 yıl 2 ay hapis cezası ve kamu haklarından yoksun bırakılmasına hükmetti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel seçiminde Karakurt Mahallesinde tekrar muhtar adayı olan M.T., seçimi tekrar kazanıp mazbatasını aldı. Fakat mahkemenin verdiği cezanın seçimden sonra Antalya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onanmasının ardından muhtar Y.T’nin hapis cezası kesinleşti ve Pamukkale İlçe Seçim Kurulu muhtarın mazbatasını iptal etti. Seçim Kurulu mazbatayı, seçimden ikinci çıkan Kadir Kıvrak’a verdi.

Cezası kesinleşen Y.T. her yerde aranıyor.