Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A.'nın elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüpheli M.A. kullandığı aracı Eskişehir-Ankara karayolu 32'nci kilometrede durduruldu. Şüpheli M.A. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada Roma dönemlerine ait 137 bronz sikke ile bronzdan yapılmış lamba, yüzük, iki küpe ve 7 obje ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli M.A. ifadesi için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Eskişehir'de tarihi eser operasyonu
10.05.2019 - 10:33 | Son Güncelleme: 10.05.2019 - 10:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de, elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı tespit edilen M.A., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanırken, kullandığı araçta 137 bronz sikke ile tarihi objeler ele geçirildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Eskişehir,tarihi eser,
623444 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/623444.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER