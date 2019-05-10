Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A.'nın elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüpheli M.A. kullandığı aracı Eskişehir-Ankara karayolu 32'nci kilometrede durduruldu. Şüpheli M.A. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada Roma dönemlerine ait 137 bronz sikke ile bronzdan yapılmış lamba, yüzük, iki küpe ve 7 obje ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli M.A. ifadesi için Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.