Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs’ta kaybolan bir buçuk yaşındaki Ecrin Kurnaz’ı arama çalışmaları dün de devam etti. Küçük kıza dair herhangi bir ize rastlanmazken olayın ardından ortaya atılan iddialar âdeta Aşk-ı Memnu romanına benzer bir tablo ortaya çıkardı. Bir televizyon programına katılan kızın amcası İbrahim Kurnaz, şunları ileri sürdü: Kardeşim Cengiz ile Sevcan Kurnaz altı yıl önce kaçtı. Sevcan o zamanlar 16, Cengiz ise 36 yaşındaydı. İkili resmî nikâh kıymadı. Cengiz, bir süre sonra karısının, ablamızın oğlu yani yeğenimiz Deniz Kurnaz ile ilişkisi olduğunu öğrendi. Bu bilgiye kalbi dayanamadı ve kızı Ecrin henüz üç aylıkken hayatını kaybetti. Olayın ardından Sevcan ile Deniz yedi ay önce dünyaevine girdi.

Ecrin’in üvey dedesi Nuri Kurnaz ise, kayınbiraderinin iki yıl önce vefat etmesi üzerine Sevcan’a sahip çıkmak için oğlu Deniz ile evlendirdiklerini söyledi. Ayrıca dede Kurnaz “Ecrin’den bir iğnenin ucu kadar bile bilgimiz yok” ifadelerini kullandı. Öte yandan küçük kızın kaçırıldığı da iddialar arasında. Bu ihtimali değerlendiren altı aylık hamile Sevcan Kurnaz “Başka ne olabilir, bilmiyorum. Ormanda bulunamadı. Şüphelendiğim biri de yok. Kimseyle düşmanlığım bulunmuyordu ama başkasını bilemem. Varsa da benden çıkarsalardı, el kadar çocuğumdan değil” dedi.