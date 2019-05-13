Vezirköprü ilçesi Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünden kaybolduğu bildirilen kız çocuğunun bulunması için yürütülen arama çalışmaları yedinci gününde de devam ediyor. 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunması AFAD ekipleri arama çalışmasını sürdürüyor. 25 kişilik AFAD ekipleri 2 kadavra ve 1 canlı arama köpeğiyle bugün evin çevresinde arama yapıyor.
Kayıp Ecrin 7. gününde
13.05.2019 - 15:20 | Son Güncelleme: 13.05.2019 - 15:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs’ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz’ı AFAD ekipleri kadavra ve canlı arama köpekleri ile arıyor.
Etiketler : ecrin,
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