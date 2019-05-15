Kaza, Başharık Mahallesi İstanbul Evleri mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.K. yönetimindeki 44 AAV 942 plakalı otomobil sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu önce kanalın korkuluklarını kırdı sonra da kanala uçtu. Kaza sonrası araç içerisinde kalan kadın sürücüyü çevreden geçen vatandaşlar kurtardı. Ölen ve yaralananın olmadığı kazada araçta büyük çaplı hasar meydana geldi.
Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Bir anlık dikkatsizlik az kalsın ölüme yol açıyordu
15.05.2019 - 17:01 | Son Güncelleme: 15.05.2019 - 17:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya’da bir anlık dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkan otomobil korkulukları kırarak sulama kanalına uçtu. Ölü ve yaralının olmadığı kazada büyük maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Başharık Mahallesi İstanbul Evleri mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.K. yönetimindeki 44 AAV 942 plakalı otomobil sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu önce kanalın korkuluklarını kırdı sonra da kanala uçtu. Kaza sonrası araç içerisinde kalan kadın sürücüyü çevreden geçen vatandaşlar kurtardı. Ölen ve yaralananın olmadığı kazada araçta büyük çaplı hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : dikkatsizlik,ölüm,sebep,
624684 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/624684.aspx
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