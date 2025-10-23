Çanakkale ve Muğla'yı sel bastı! Yollar kapandı: Ev ve iş yerleri sular altında kaldı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde gece etkili olan kuvvetli sağanak yağış, sele neden oldu. Yaşanan selde bazı evler ve iş yerleri sular altında kalırken köy yolunda oluşan toprak kaymasıyla yol kapandı. Gökçeada'ya bağlı Kaleköy köyünde bulunan ovadaki tarım arazileri de sular altında kaldı.

Gökçeada ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağışı nedeniyle ilçe sular altında kaldı. Gökçeada'ya bağlı Kaleköy köyünde bazı evler ve iş yerleri sular altında kaldı. Uğurlu köyünde ise sağanak yağış nedeniyle oluşan toprak kaymasıyla yol kapandı.

TRAFİK KAZALARI MEYDANA GELDİ

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağış, zaman zaman sağanağa dönüştü. Yağış sonrası turistik ilçenin birçok bölgesinde yollarda su birikintileri oluştu, trafikte de aksamalar yaşandı. Akyarlar Mahallesi'nde mazgalların tıkanması sonucu yol suyla kaplandı. Belediye ekipleri, iş makineleriyle çalışma yaparak yolu açmaya çalıştı. Yüksek kesimlerden gelen yağmur suları nedeniyle cadde ve sokaklarda göçükler ve yollarda bozulmalar meydana geldi. Ekipler, olumsuzluk yaşanan noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Torba ve Bağla mahallelerinde de hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

METEOROLOJİDEN UYARI GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılarda; bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bildirildi. Yağışların, Kuzey Ege kıyıları ile Edirne'nin ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı. Yağışların, bölgenin kuzey kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.