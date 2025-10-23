Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gökçeada'yı sel bastı! Yollar kapandı: Ev ve iş yerleri sular altında kaldı

Gökçeada'yı sel bastı! Yollar kapandı: Ev ve iş yerleri sular altında kaldı

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çanakkale'de bulunan Gökçeada'da şiddetli yağış, sele neden oldu. Köy yollarında heyelan meydana gelirken birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde gece etkili olan kuvvetli sağanak yağış, sele neden oldu. Yaşanan selde bazı evler ve iş yerleri sular altında kalırken köy yolunda oluşan toprak kaymasıyla yol kapandı.

Gökçeada'yı sel bastı! Yollar kapandı: Ev ve iş yerleri sular altında kaldı - 1. Resim

Gökçeada ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağışı nedeniyle ilçe sular altında kaldı. Gökçeada'ya bağlı Kaleköy köyünde bazı evler ve iş yerleri sular altında kaldı. Uğurlu köyünde ise sağanak yağış nedeniyle oluşan toprak kaymasıyla yol kapandı.

Gökçeada'yı sel bastı! Yollar kapandı: Ev ve iş yerleri sular altında kaldı - 2. Resim

Yol açma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

