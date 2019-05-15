Kaza, Samsun-Ordu yolu üzerinde Yunus Emre Tüneli'nde meydana geldi. Samsun'dan Ordu yönüne giden Hüseyin Kokuroğlu (67) idaresindeki 55 KM 545 plakalı otomobil, tünel girişinde arızalandı. Yolun sol tarafında duran sürücü Hüseyin Kokuroğlu aracını tünel dışına itmeye çalışırken, aynı istikamette ilerleyen Ömer Y. (28) idaresindeki 52 LB 480 plakalı kamyon, Kokuroğlu'na çaptı.
Çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybeden Hüseyin Kokuroğlu, savcının ilk incelemesinin ardından sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Araç sürücüsü Ömer Y. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.