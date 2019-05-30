Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamındaki bazı viyadük  ve yollar bugün saat 23.59 itibarıyla trafiğe açılacak.   Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi  Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü dahil)  Projesi Kurtköy-Akyazı (bağlantı yolları dahil) kesiminin yap-işlet-devret  modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri işi kapsamında bazı kesimler trafiğe  açılıyor.

Buna göre, Kesim-4'teki Kurtköy-Liman kavşakları liman bağlantı yolu  üzerinde V07 viyadüğü (çift yönlü olmak üzere) ve Kesim-5'teki Liman-Sevindikli  kavşakları (Sevindikli Kavşağı dahil, V03 viyadüğü sol taşıma yolu) kesimlerinin  trafiğe açılması bakanlıkça onaylandı.
 
Otoyolun bu kesimleri bugün saat 23.59'da trafiğe açılacak. Belirli  yerler (köprülü kavşaklar, ücret toplama istasyonları gibi) ve şartlar dışında  otoyola giriş ve çıkış yasak olacak. Kara yolu sınır çizgisi boyunca tesis  edilmiş tel çitler veya duvarlar bu çıkışları engellemek amacıyla yapıldığından,  bu engellerin açılmaması, yıkılmaması, kesilmemesi ve başka şekilde tahrip  edilmemesi istendi. Erişime kontrollü kara yolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayalar,  hayvanlar, motorsuz araçlar, lastik tekerlekli traktörler, iş makineleri ve  bisikletliler giremeyecek.
 
Asgari hız 40 kilometre
 
 Bu kesimde mecburi asgari hız saatte 40 kilometre, azami hız ise  geometrik standartların müsaade ettiği limitlerde olacak. Trafiğe açılan kesimde ve kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri  dönüş yapmak ve geri gitmek yasaklandı. Zorunlu hallerde en sağdaki emniyet  şeridinde durulabilecek. Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini  sürdürdükleri binalarına tanıtma levhası koyabilmeleri için genel müdürlük ile  görevli şirketten izin alması gerekiyor. Yolun yapım, bakım ve işletilmesi, sözleşme gereği üstlenici görevli  şirket tarafından yürütülecek.