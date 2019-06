Türkiye Gazetesi

Amasya merkezde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bir çınar ağacı gövdesinden kırılarak Zafer Türkoğlu’na ait otomobilin üstüne devrildi. Araçta maddi hasar meydana gelirken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Amasya Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Öztürk, “15-20 dakika sürdü, kuvvetli bir fırtınaydı. Zaten ırmak Kenarındaki ağaçlarımız tarihi önemi büyük. Yaşları da baya var. Can kaybımız yok, bir aracımızda maddi hasar var. Fırtınadan dolayı 2-3 tane daha yıkılan yerlerimiz var, orada da yine can kaybımız yok. Biz belediye olarak yine görevimizin başındayız. Ekiplerimizin hepsi burada, şu an için bir şey” dedi.

Aracının üzerine ağaç devrilen maliye çalışanı Zafer Türkoğlu, “Arkadaşlarla içeride çalışma halindeydik, birden bana telefon açıp, ağacın aracın üstüne yıkıldığını söylediler. Daha sonrasında koştuk, geldik. Durum ortada. Tabii, buna da şükür ediyoruz. Küçük çocuğumuz var, içinde de olabilirdi. Allah korusun can kaybıyla da sonuçlanabilirdi. Mala gelsin, cana gelmesin” diye konuştu.

Amasya Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri asırlık çınarı motorlu testere ile keserek kaldırdı ve trafiğe kapanan yolu açtı.