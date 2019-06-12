Tunceli merkeze bağlı Karşılar köyü kırsalında dün akşam saatlerinde bir grup PKK’lı terörist ile güvenlik güçleri çatışmaya girdi. Çatışmada ağır yaralanan Osmaniyeli Uzman Çavuş Ökkeş Ede (25) kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Anne ve babasını daha önce kaybeden şehidin cenazesi ikindi namazının ardından Osmaniye Asri Mezarlığında kılınacak namazın ardından şehitliğe defnedilecek.
Osmaniye’ye şehit ateşi düştü
12.06.2019 - 10:05 | Son Güncelleme: 12.06.2019 - 10:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada Osmaniyeli Uzman Çavuş Ökkeş Ede şehit oldu.
Etiketler : Tunceli şehit,
630507 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/630507.aspx
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