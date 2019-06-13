Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelecek sezonun hazırlıklarına başlayan Altay, transferde iki bomba patlattı. Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar’ın eski öğrencileri Gökhan Değirmenci ile Bentley ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz günlerde oyuncularla bir araya gelen siyah-beyazlı kurmaylar transferi mutlu noktalamayı başardı. Boluspor ile sözleşmeleri sona eren iki oyuncuya herhangi bir bonservis bedeli ödenmezken, oyuncuların ilerleyen günlerde İzmir’e gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağı bildirildi.

Gökhan yuvaya dönüyor

Siyah-beyazlıların önümüzdeki sezon kaleyi emanet edeceği Gökhan Değirmenci, 10 sene sonra yeniden Altay’a dönecek. Siyah-beyazlı takımın altyapısından yetişen 30 yaşındaki file bekçisi, 2008/2009 sezonunun ardından Kayserispor’un yolunu tutmuştu. Deneyimli oyuncu Kayseri Erciyesspor, Göztepe ve Gaziantepspor’da da forma giydi. Son 2.5 sezondur Boluspor’da forma giyen Chukwuma Akabueze Bentley ise istikrarıyla göz doldurdu. Bu sürede 91 resmi maçta Boluspor formasını terleten deneyimli hücum oyuncusu, rakip filelere 15 gol göndermeyi başardı.