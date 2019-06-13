Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu’nun Gürgentepe, Gölköy ve İkizce ilçelerinde dün etkili olan dolu yağışında 9 kişi yaralandı, yaklaşık 400 araç zarar gördü. Gürgentepe’de, yeni yağış uyarısı üzerine vatandaşlar tedbir aldı. Araçlarının üzerlerini battaniye ve kontraplak tahtalarla örten vatandaşlar, endişeli bekleyişini sürdürüyor. İlçede dolu nedeniyle fındık bahçeleri ve tarım arazilerinin de zarar gördüğü, hasarların tespiti için ise İlçe Kaymakamlığı, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından oluşturulan kriz merkezinin çalışma yürüttüğü belirtildi.

Doluda başından yaralanan, Gürgentepe Devlet Hastanesi’nde ayakta tedavi olduktan sonra taburcu olan Ahmet Doğan (60), "Dolu başladı aracımın üzerini örtmeye çalıştım, montumu kafama çekmeme rağmen dolu yardı. Hastaneye başvurdum sardılar, ayakta tedavi olup taburcu oldum. Aracın üzerine battaniye örttük ama ince olduğundan dolayıÿkontraplak tahtalarla tedbir aldık, aracımın camıda kırıldı. Fındık bahçeleri hep zarar gördü, böyle doğal afet hiç görmedim" dedi.

Cengiz Uludağ ise, "Dün felaket oldu, araçlar evlerin çatıları büyük zarar gördü. Hiç görülmemiş bir doğal felaket oldu. Kafasından yaralananlar oldu. Koşup araçların üzerini örtmeye bile fırsat olmadı. Tedbir için şimdi üzerini örtüyoruz. Hasar başvurusu yaptık, fındıkta çok büyük zarar var" diye konuştu.

YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Ordu’da ilçe kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada ise, yağmurun bu gece de devam edeceği belirtilerek, "Son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışlarin, İlimizin iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulunuldu.

SAMSUN'DA DA AYNI ÖNLEM

Samsun’da, bazı otomobil sahipleri dolu yağışına önlem olarak araçlarının üzerini battaniye ve örtü ile kapattı.

İlkadım ilçesinde otomobil sahipleri yağması beklenen doluya önlem olarak ilginç bir yöntem uyguladı. Vatandaşlar araçlarının üzerine battaniye, halı, kilim ve örtü sererek, dolunun vereceği muhtemel zararlar için önlem aldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanak, vatandaşları olumsuz etkiledi.

SU BASKINLARI YAŞANDI

Çarşamba ilçesine bağlı Gökçeçakmak Mahallesi’nde yaşanan sağanak, mahalleyi etkisine altına aldı. Şiddetli yağmur nedeniyle bazı yollarda su baskınları yaşanırken, mahallede aşırı yağışa dayanamayan bir ağaç devrildi.

Öte yandan Gökçeçakmak Mahallesi’nde bulunan okulun yakınlarındaki yollar, sağanak yağışın getirdiği taş ve çamurla kaplandı. Yağış sonrası harekete geçen Çarşamba Belediyesi ekipleri muhtemel bir olumsuzluk yaşanmadan gerekli müdahaleyi yaptı.

MERSİN'İ VURDU

Mersin'in Mut ilçesinde 3 gündür etkili olan dolu ve sağanak yağış meyve ve sebze bahçelerine zarar verdi.İlçede 3 gündür dolu ve sağanak yağış sonrası kayısı, zeytin ve sebze bahçelerinde oluşan hasarın tespiti için Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır ve Mut Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Ali Turhan, doludan zarar gören bahçe ve tarım arazilerinde çiftçileri ziyaret etti. Üreticilere geçmiş olsun dileklerinde bulunan Bayır, hasar tespiti için 10 ekip oluşturduklarını söyledi.

Oluşturulan ekiplerin çalışmalarına başladığını söyleyen Bayır, "Zarar gören çiftçilerin yaralarının sarılması gerekiyor. Bölgemize son bir ayda 3 kez dolu yağdı ve tarımsal üretime zarar verdi. Dolu, ilçeye bağlı Aydınoğlu, Sakız, Yalnızcabağ, Çatakbağ, İlice, Göksu, Kravga, Çukurbağ, Güzelköy, Sarıveliler, Kırkkavak ve Zeytinçukuru mahallelerinde zarara neden oldu. Çalışmalar tamamlandığında zarar ortaya çıkacak" dedi.

SİVAS'TA ETKİLİ OLDU

Sivas’ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Sivas’ta öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış yollarda göletleşmelere neden oldu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Emirpaşa caddesinde biriken suyun etkisi ile arızalanan bir araç yolda mahsur kaldı. Sağanak yağmurun olumsuz etkileri yağmurun dinmesi ve suların çekilmesi ile sona erdi.