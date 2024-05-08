YKS bina sınav sorumlusu ücretinin 1.922 TL olması bekleniyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen YKS'ye az bir süre kala görevli ücretleri ne kadar, kaç TL 2024 gibi sorular araştırılmaya başlandı. En çok merak edilenler arasında bina sınav sorumlusu ödemeleri yer aldı.
8-9 Haziran'da gerçekleşecek olan YKS sınavına az bir süre kalmasıyla beraber görevli olacak olan vatandaşlar görevli ücretlerini araştırmaya başladı. 4 milyona yakın öğrencinin katılacağı sınavla ilgili detaylar...
MEB tarafından gerçekleştirilecek olan ödemeler değişkenlik gösterebilmektedir. Yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanan salon başkanı, gözetmen, yedek gözetmen, bina sınav sorumlusu, bina sınav sorumlusu yardımcısı, bina yöneticisi, bina yöneticisi yardımcısı, yardımcı engelli gözetmen ücretleri şöyle:
Salon Başkanı: 1.057 TL
Gözetmen: 1.025 TL
Yedek Gözetmen: 769 TL
Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL
Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL
Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL
Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL
E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL
E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL
E-Sınav Gözetmen: 769 TL
Kaynak: Türkiye Gazetesi