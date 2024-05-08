YKS bina sınav sorumlusu ücretinin 1.922 TL olması bekleniyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Mayıs 2024 12:44 - Güncelleme: 8 Mayıs 2024 12:53 - Güncelleme:

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Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen YKS'ye az bir süre kala görevli ücretleri ne kadar, kaç TL 2024 gibi sorular araştırılmaya başlandı. En çok merak edilenler arasında bina sınav sorumlusu ödemeleri yer aldı.