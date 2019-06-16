Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şakirpaşa Mahallesi'nde arkadaşlarıyla raylarda oyun oynayan Süleyman Gül'e (15) tren çarptı. Yaralanan Süleyman Gül, olay yerine çağrılan ambulansla önce özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradan da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Gül, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.