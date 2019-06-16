Şakirpaşa Mahallesi'nde arkadaşlarıyla raylarda oyun oynayan Süleyman Gül'e (15) tren çarptı. Yaralanan Süleyman Gül, olay yerine çağrılan ambulansla önce özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradan da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Gül, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Adana'da trenin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
16.06.2019 - 01:52 | Son Güncelleme: 16.06.2019 - 01:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın Seyhan ilçesinde raylarda arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada trenin çarptığı çocuk, hastanede hayatını kaybetti.
Etiketler : adana,tren kazası,
631226 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/631226.aspx
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