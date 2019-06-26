Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Rauf Orbay Sokak üzerindeki Emlâk ve Gayrimenkul Ofisi sabaha karşı kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Saldırıyı sabah işyerine gelen işletmeci Atilla Saber fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler camda 10 adet mermi deliği tespit etti. Saldırının sokak sakinleri tarafından fark edilmemesi, olayda susturuculu bir silahın kullanıldığı şüphesini akla getirdi.

Olay yeri ekipleri ve Asayiş Şubesi ekipleri saldırının gerçekleştiği sokak ve işletmede inceleme yaptı. İşletmenin güvenlik kamerasında saldırı anının olmaması, şahısların kamera hakkında bilgi sahibi olduklarını ve saldırı anında buna dikkat ettiklerini akıllara getirdi. Olay yerinde eksik sayıda mermi kovanı olması, saldırının bir araçtan yapıldığını düşündürdü. Irak uyruklu Türk vatandaşı olan işletmeci Atilla Saber büyük bir korku yaşadı. Polis saldırganları arıyor.