Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince  gerçekleştirilen trafik uygulamasında, alkollü halde trafikte makas atarak araç  kullanırken iki gün arayla yakalanan aracın sürücüsü M.Y'nin otomobili, cezai  işlem uygulanmasının ardından otoparka çekildi.

M.Y'nin, daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin daimi iptal  edildiği ve defalarca aynı suçlardan ceza kesildiği de tespit edildi.

POLİS, ÇEKİLEN ARACINI ANNESİNE TESLİM ETTİ

Defalarca ceza kesilmesine ve ehliyetinin daimi iptal edilmesine  rağmen uslanmayan sürücü M.Y'nin trafikten men edilen aracı, annesine teslim  edildi.  Otoparka diğer oğlu ile gelen anneye, M.Y'nin trafikte yaptıkları ve  insan hayatını hiçe saydığı anlatılarak, ailece M.Y'nin benzer eylemlerde  bulunmaması konusunda tedbir almaları ikazında bulunuldu.

Uslanmayan sürücülerin otoparka çekilen araçların, Ankara Emniyet  Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı doğrultusunda, annelerine veya eşlerine ikaz  edilerek geri verilmesi uygulaması başlatılmıştı.

TRAFİKTE 'MAKAS TERÖRÜ' POLİS KAMERASINDA

Öte yandan, M.Y. gibi Ankara'da makas atarak araç kullanan birçok  sürücü de tek tek trafik ekiplerince kameralarla tespit edilip cezai işlem  uygulandı.

Makas atarak, akan trafikte ilerleyen sürücülerin, trafik güvenliğini  tehlikeye soktuğu anlar ise kameralarca kaydedildi.